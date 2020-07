Streit um Frankenwaldbrücke: Grünen-Sprecher fordert Stopp des Projekts

Sie sollen mehr Touristen in die Region locken. Die geplanten Frankenwaldbrücken im Höllental. Der oberfränkische Landtagsabgeordnete der Grünen Tim Pargent fordert in einem offenen Brief den bayerischen Umweltminister Thorsten Glauber auf, dem geplanten Bau eine Absage zu erteilen. Anfang des Monats hatte sich bereits der Naturschutzbeirat der Regierung von Oberfranken gegen den Bau Hängebrücken im Frankenwald ausgesprochen. Deshalb ist jetzt der Freistaat am Zug, Pargent beruft sich auf einen Besuch von Glauber im Herbst in Lichtenberg und Issigau. Der Minister habe schon damals die besonders rücksichtsvolle und sensible Planung betont. Der Naturschutzbeirat komme aber zu dem Schluss, dass von dieser Rücksicht keine Rede sein könne. Das Höllental sei das mit Abstand größte Naturschutzgebiet im Landkreis Hof, schreibt Pargent weiter.