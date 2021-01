Streit um ein Paar Schuhe: Hoferin will Päckchen für die Nachbarin nicht rausrücken

Das ist an Klischees nicht zu überbieten. In Hof hat eine Frau ein Päckchen für die Nachbarin entgegen genommen, aber geleugnet, dass sie es bekommen hat. In dem Päckchen waren – Schuhe; und die haben der Nachbarin so sehr gefallen, dass sie sie der rechtmäßigen Besitzerin nicht zurück geben wollte. Weil die aber drauf bestand, rief die Frau sogar die Polizei – und hat natürlich nicht Recht bekommen, sondern musste die neuen Schuhe rausrücken und bekommt jetzt eine Anzeige wegen Unterschlagung.

