Streit nach Verkehrsunfall: Senior schlägt 28-Jährigem ins Gesicht

In Hof ist am Abend ein Streit nach einem Verkehrsunfall eskaliert.

Ein 28-Jähriger wollte mit seinem Audi auf den Parkplatz eines Baumarkts in der Wunsiedler Straße abbiegen. Dabei hat er aber den Kia eines 78-Jährigen übersehen und ist mit diesem zusammengestoßen. Die beiden Autofahrer sind wegen des Unfalls in Streit geraten. Der 78-jährige Mann hat den Audi-Fahrer zuerst mit nicht jugendfreien Ausdrücken beleidigt und ihm dann mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Gegen den älteren Herren laufen nun Ermittlungen wegen Beleidigung und Körperverletzung. Der 28-Jährige muss sich als Verursacher des Unfalls verantworten. Der entstandene Schaden an den beiden Autos beträgt rund 25 Tausend Euro.