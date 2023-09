Streit mit Statistikamt: Oberfränkischer Handwerker will Bußgeld nicht zahlen

Das ist ein Aufreger unter den Handwerkern in Oberfranken. Handwerksunternehmer Fabian Denk aus Coburg soll Bußgeld bezahlen. Er hat statistische Daten im Pandemiejahr 2022 nicht geliefert. Denk berief sich auf Corona und die Arbeitsüberlastung. Das Landesamt für Statistik sieht das nicht ein und will 150 Euro Bußgeld. Die will der Coburger Handwerker aus Prinzip nicht bezahlen. Er sagt: Auf die Corona-Hilfen mussten die Unternehmen lang warten, weil die Beamten überlastet waren. Jetzt verlangt Denk auch seinerseits Verständnis. Heuer will er die Statistikdaten wieder liefern. Die Handwerkskammer für Oberfranken zeigt sich solidarisch und schreibt an Ministerpräsident Söder, Wirtschaftsminister Aiwanger und Innenminister Herrmann.