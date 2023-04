Streit mit Schreckschusswaffe: Spezialkräften rücken an

Bei einem Streit in Oberfranken hat ein 42-Jähriger mit einer Schreckschusswaffe einen Polizeieinsatz mit Spezialkräften ausgelöst. Wie die Ermittler am Montag mitteilten, war der Mann in der Nacht zum Sonntag mit drei weiteren Menschen in Bayreuth wegen einer «belanglosen Meinungsverschiedenheit» aneinandergeraten. Ein 35-Jähriger rief demnach die Polizei, weil er bei dem Mann einen waffenähnlichen Gegenstand wahrgenommen hatte.

Die Polizei durchsuchte daraufhin die Wohnadresse des 42-Jährigen mit Hilfe eines Spezialeinsatzkommandos. Der Mann wurde demnach widerstandslos festgenommen. Die Beamten fanden bei ihm eine Schreckschusswaffe. Die Polizei nahm Ermittlungen wegen Nötigung gegen den Mann auf.