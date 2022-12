Streit in Oberkotzau: 23-Jähriger zieht Küchenmesser

Zwei Männer streiten sich – plötzlich zieht einer von beiden ein Messer. Passiert ist das am Mittwochabend in einem Mehrfamilienhaus in Oberkotzau. Dabei sind ein 49-Jähriger und ein 23-Jähriger aneinandergeraten. Der jüngere von beiden hat im Verlauf der Auseinandersetzung ein gut 20 Zentimeter langes Küchenmesser gezogen und den 49-Jährigen damit bedroht. Daraufhin ist es zu einem Handgemenge gekommen, bei dem sich die Männer gegenseitig leicht verletzt haben. Der 49-Jährige hat dann die Polizei gerufen. Die hat den 23-Jährigen in seiner Wohnung festgenommen. Gegen beide Beteiligte Laufen jetzt Ermittlungen wegen Körperverletzung, beziehungsweise gefährlicher Körperverletzung.