Streit in Hof eskaliert: Drei junge Männer nun in Untersuchungshaft

Nach einer Auseinandersetzung in der Nacht von Freitag auf Samstag sitzen drei junge Männer aus Hof nun in Untersuchungshaft. Wie das Polizeipräsidium Oberfranken mitteilt, ist es am Freitagabend in einer Wohnung in der Hofer Ernst-Reuter-Straße zu einem Streit zwischen mehreren Personen gekommen. Drei Männer im Alter zwischen 16 und 20 sind dabei auf drei weitere Anwesende losgegangen. Ein 17-Jähriger hat dabei eine Gehirnerschütterung erlitten, zwei weitere Beteiligte sind mit leichteren Verletzungen davongekommen. Die Hofer Kriminalpolizei konnte die drei Angreifer noch in der selben Nacht in einer Wohnung im Hofer Stadtgebiet festnehmen. Sie müssen sich nun wegen des Verdachts der gefährlichen

Körperverletzung verantworten.