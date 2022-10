Streit in Ankerzentrum – Drei Männer in Untersuchungshaft

Nach dem gewaltsamen Streit im Ankerzentrum in Geldersheim bei Schweinfurt sind drei Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Die Männer aus Algerien sollen einen 23-Jährigen mit einem spitzen Gegenstand verletzt haben, wie die Staatsanwaltschaft Schweinfurt und das Polizeipräsidium Unterfranken am Freitag mitteilten. Ein Haftrichter erließ am Mittwoch einen Haftbefehl gegen die Tatverdächtigen im Alter zwischen 27 und 32.

Am 17. Oktober waren etwa 30 Migranten aus Algerien und Afghanistan in dem Ankerzentrum aneinandergeraten. Bei dem Streit wurden insgesamt 16 Menschen verletzt, die meisten davon leicht. Mehrere Menschen wurden wegen Schnitt- oder Stichwunden behandelt. Drei Menschen mussten stationär im Krankenhaus aufgenommen werden. Warum der Streit ausgebrochen war, war auch am Freitag zunächst noch unklar, sagte ein Sprecher der Polizei.

Der Wortteil «Anker» ist aus den Anfangsbuchstaben folgender Wörter gebildet: An(kunft), k(ommunale Verteilung), E(ntscheidung) und R(ückführung). Das sind die Aufgaben, die diese Zentren gebündelt erfüllen.