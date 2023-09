Ein Streit zwischen einem Paar ist am Abend in Marktredwitz komplett eskaliert. Ein 26-Jähriger hat sich eine Axt gegriffen und soll seine 33-jährige Partnerin in seiner Wohnung damit bedroht haben. Die Frau ist durch das Fenster geflüchtet und hat sich dabei leicht verletzt. Der 26-Jährige ließ sich in der Nähe seiner Wohnung widerstandslos festnehmen. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen.