Streit eskaliert: Mann bedroht Frau mit einem Beil

Simmershofen (dpa/lby) – Weil ein Mann eine ihm unbekannte Frau im Streit mit einem Beil bedroht hat, hat die 25-Jährige die Polizei gerufen. Die beiden Beteiligten waren, wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wegen Nichtigkeiten in Simmershofen (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) auf einer Straße aneinandergeraten. Als die Streifen am Montagabend eintrafen, war der 42-Jährige schon mit seinem Auto nach Uffenheim geflohen. Dort wurde sein Wohngebäude kurz umstellt. Angehörige des Mannes griffen ein und beendeten den Einsatz so schnell. Gegen den 42-Jährigen wird den Angaben nach wegen des Verdachts der Nötigung und der Beleidigung ermittelt.