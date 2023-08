Streit eskaliert: Frau fährt in Hof gegen Supermarkt-Schaufenster

Auf einem Parkplatz eines Nahversorgungszentrums in Hof hat sich ein Pärchen am Morgen in die Haare bekommen. Der Mann wurde infolgedessen handgreiflich und schubste seine Partnerin zu Boden und schlug ihr anschließend auch noch ins Gesicht. Die Frau wurde leicht verletzt. Aufgeregt und zittrig hat sie sich daraufhin hinter das Steuer ihres Autos gesetzt. Dabei hat sie wohl Gas und Bremse verwechselt und ist gegen das Schaufenster eines Supermarkts gefahren. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 4000 Euro. Der Mann muss sich wegen Körperverletzung verantworten.