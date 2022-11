Streikwelle: Klinikpersonal fährt nach München

Die Beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie streiken, im bayerischen Bäckerhandwerk laufen Tarifverhandlungen und auch das Krankenhauspersonal befindet sich im zweitägigen Warnstreik: Allen Beschäftigten in den genannten Branchen gehts um bessere Löhne. Sei es wegen der Inflation, des Personalmangels oder für die Wertschätzung ihrer Arbeit. Für die Beschäftigten der Sana Kliniken in Hof und Pegnitz gehts heute nach München. Dort finden Verhandlungsgespräche zwischen der Arbeitgeberseite und der Gewerkschaft ver.di statt. Erst morgen früh wollen sie dann wieder die Arbeit an den Krankenhäusern aufnehmen. Parallel dazu laufen beim bayerischen Bäckerhandwerk heute die Tarifverhandlungen zwischen der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) und dem zuständigen Landesinnungsverband weiter.

Das könnte Sie auch interessieren

Pendleratlas: Gemeinde Töpen ganz vorn dabei

Lange Staus, Stop and Go, das passiert auch hier in der Euroherz-Region im Berufsverkehr – vor allem wenn dann noch irgendwo eine (…)

Zweiter Warnstreik am Sana Klinikum Hof: Deutliche Lohnerhöhung statt Einmalzahlung

Es ist noch keinen Monat her, da hat es am Sana Klinikum in Hof den ersten Warnstreik in der Geschichte des Krankenhauses gegeben. Vor (…)

Streik in der Sana-Klinik Hof morgen: Auf das müssen sich Patienten einstellen

Die Gewerkschaft Ver.di und die Sana Kliniken AG setzen sich am Donnerstag zu einer weiteren Tarifverhandlung zusammen. Die (…)

Warnstreiks in der Schreibindustrie: Auch bei Faber-Castell in Geroldsgrün

Unzufriedenheit herrscht aktuell auch in der Branche, die euren Kuli, mit dem ihr heute schon Notizen gemacht habt, fertigt. Die (…)

Warnstreik am Sana Klinikum Hof: Neben Geld fehlt Personal und Zeit

Vielleicht seid ihr am Vormittag auf der Ernst-Reuter-Straße in Hof auch mitten in eine Streik-Demonstration geraten. Die Gewerkschaft (…)

Personalmangel und Nachwuchssorgen: NGG fordert mehr Lohn für Bäckereien

Sie stehen früh morgens auf, damit bei uns Brötchen und anderes Gebäck auf dem Frühstückstisch stehen – Nun sollen Mitarbeiter in (…)