Streiks: Einige Münchner Abflüge über Memmingen und Nürnberg

Trotz des Warnstreiks am Münchner Flughafen können am Freitag einige wenige Reisende in Bayern im Flieger Richtung Süden abheben. Am Memminger Flughafen sollen insgesamt fünf Maschinen abgefertigt werden, die eigentlich an dem bestreikten Flughafen in München hätten abfliegen sollen. Das sagte eine Sprecherin des Flughafens. Für die Passagiere gehe es heute noch etwa nach Griechenland und Ägypten.

Im Terminal des Allgäuer Airports sei es aufgrund der zusätzlichen Flüge zwar «ein bisschen voller als sonst» – am Vormittag sei aber zunächst alles nach Plan abgelaufen, sagte die Sprecherin. Am Nürnberger Flughafen sollten am Vormittag drei ursprünglich in München geplante Flüge starten, sagte ein Sprecher.

Grund für die Flugumleitungen ist ein Warnstreik am Flughafen München. Die Gewerkschaft Verdi hatte dort ebenso wie an sechs weiteren deutschen Flughäfen zu ganztägigen Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Der Münchner Flughafen hatte daraufhin den regulären Passagierbetrieb am Freitag eingestellt. Betroffen sind demnach mehr als 700 Starts und Landungen und rund 90.000 Fluggäste.