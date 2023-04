Streik in der Brauwirtschaft: Verein Bierland Oberfranken rechnet mit steigenden Bierpreisen

Am Wochenende hatten wir das perfekte Frühlingswetter. Super also, um draußen zu sitzen und sein Bier zu trinken. Das könnte allerdings bald empfindlich teurer werden. Bei der jüngsten Mitgliederversammlung des Vereins Bierland Oberfranken waren sich die Mitglieder jedenfalls einig, dass die hohen Bierpreise unverhandelbar seien. Die Brauereien müssten die gestiegenen Kosten für Energie, Neuglas, Hopfen und Kronkorken an ihre Kunden weitergeben. Bei den Kosten Abhilfe schaffen würde aber ein höheres Kastenpfand von fünf Euro pro Kasten. Alleine hier gingen die Verluste in die Millionen. Heute hat die Bayerische Brauwirtschaft erst einmal zum Warnstreik aufgerufen. In der ersten Verhandlungsrunde konnten sich die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten und die Arbeitgeber nicht einigen. Die NGG fordert eine Lohnerhöhung von zwölf Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten.