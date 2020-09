Streik der Postangestellten: heute gehts los

Wer heute (3.Sep.) hier in der Region keine Post oder Pakete in seinem Briefkasten hat, braucht sich nicht unbedingt wundern. Ab heute wollen die Post- und Paketboten nämlich die Arbeit niederlegen. Ver.di und die Deutsche Post sind unterdessen bereits seit vergangener Woche in Verhandlungen. Fünfeinhalb Prozent mehr Lohn sollen die Angestellten bekommen – das fordert zumindest Ver.di. Die Azubis und Studierende sollen jeden Monat außerdem 90 Euro mehr bekommen. Die dritte Forderung der Gewerkschaft: Die Fortschreibung der Postzulage für Beamtinnen und Beamten.