Streik bei Edeka: Auswirkungen in den Märkten spürbar

EDEKA-Streik in Marktredwitz: Was passiert mit verderblichen Lebensmitteln?

Wenn ihr in dieser Woche einkaufen geht, kann es sein, dass ihr teilweise vor leeren Regalen steht. Die Mitarbeiter des (…)

Leere Regale und Lieferengpässe: EDEKA-Mitarbeiter streiken in Marktredwitz

Ein Stau auf der Autobahn hat viele Autofahrer heute Morgen Zeit und Nerven gekostet. Über Stunden ging gar nichts voran. In der (…)

Trockenheit in der Region: Wasser sparen immer sinnvoll

In den vergangenen drei Monaten ist nur etwa die Hälfte an Niederschlag gefallen, der in den vergangenen Jahren üblich war. Das (…)