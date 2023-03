Streik bei der Plauener Straßenbahn: Andere Verkehrsmittel nicht betroffen

Es vergeht nahezu kein Tag, an dem in der Region nicht gestreikt wird. Die Mitarbeiter im öffentlichen Dienst fordern 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Bei den Tarifverhandlungen hat es bisher keine Einigung gegeben. Heute streiken auch die Beschäftigten der Plauener Straßenbahn. Dazu hat die Gewerkschaft Verdi aufgerufen. Es sind Ausfälle auf den Linien 1 bis 6 möglich. Der Verkehrsverbund Vogtland macht aber auch darauf aufmerksam, dass Schulbusse, Regionalbusse und Regionalbahnen nicht am Streik beteiligt sind und daher wie gewohnt fahren.