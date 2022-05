Streik am Freitag bei den Bussen im Landkreis Wunsiedel: Auch Schüler betroffen

Am Freitag könnte es sein, dass ihr im Landkreis Wunsiedel eure Kinder selbst zur Schule bringen müsst. Die Verkehrsgemeinschaft Fichtelgebirge, bestehend aus RBO, Bachstein und Biersack sowie weiteren Subunternehmen, streikt am Freitag. Das teilt das Landratsamt Wunsiedel mit. Im gesamten VGF-Gebiet bleiben die Busse dann vom eigentlichen Betriebsbeginn bis 9 Uhr stehen. Damit fällt auch die Schülerbeförderung aus, so das Landratsamt weiter. Die Aktion sei für den Landkreis überraschend und nicht abgestimmt, Wie der Streik juristisch zu bewerten ist, werde geprüft. Erst ab 9 Uhr sollen die Busse dann wieder nach Fahrplan fahren. Nicht betroffen ist demnach der vom Landkreis selbst organisierte freigestellte Schülerverkehr, also Schulbusse, für die keine Fahrkarten erforderlich sind und die Schulen direkt anfahren.