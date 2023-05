Streik abgewendet: Einschränkungen trotzdem möglich

Die Eisenbahngewerkschaft EVG und die Bahn haben sich am Wochenende überraschend auf einen Vergleich geeinigt. Das heißt: Doch kein 50-stündiger Warnstreik, ihr solltet mit Bus und Bahn heute zur Arbeit oder zur Schule kommen.

Wie die Länderbahn mitteilt, kann es dennoch zu einzelnen Einschränkungen im Fahrplanangebot kommen. Die Einsatzpläne von Personal und Fahrzeugen seien an den Streik angepasst worden und müssen jetzt wieder auf den Regelfahrplan umgestellt werden. Die Länderbahn rät daher vorher nochmal online oder per Anruf die Verbindungen zu checken. Zur Länderbahn zählen die Züge von ALEX, der Oberpfalz- und der Vogtlandbahn.

Wäre der Streik so gekommen, hätte das insbesondere den Schülerverkehr stark getroffen, weil die RBO-Busse im Raum Hof und Wunsiedel nicht gefahren wären.