Streifenwagen als Stopper: Polizist kann rollenden Kleintransporter aufhalten

Manchmal muss man ungewöhnliche Mittel wählen. In Hof hat ein Polizist seinen Streifenwagen quasi als Unterlegkeil für einen rollenden Kleintransporter benutzt und damit größeren Schaden verhindert. Der Fahrer des Kleintransporters hatte getankt und war zahlen gegangen, allerdings ohne Handbremse zu ziehen und einen Gang einzulegen. Das Fahrzeug fing an zu rollen und wurde immer schneller. Der Polizist steuerte den Streifenwagen kurzerhand hinter den Transporter. 300 Euro Schaden am Kleintransporter und 5.000 am Streifenwagen sind die Bilanz, ohne die Aktion wäre es viel mehr geworden.