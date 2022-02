Streifen-Striptease fürs Zebra: Das Rau-Quagga

Insofern sind auch nur 105 Rau-Quaggas direkt beim Projekt angesiedelt – der Rest befindet sich bei privaten Züchtern. «Die Tiere beginnen jetzt wirklich, wie Quaggas auszusehen – nur an der braunen Farbe müssen wir noch etwas arbeiten», sagt Turnbull, der das Ziel des Projekts so beschreibt: «Wir wollen ein Zebra züchten, das so weit wie möglich wie ein Quagga aussieht.»

Südafrikas Quagga-ähnliche Zebras sind heute aufgeteilt in mehrere Herden, von denen einige auch auf Wildfarmen der Westkap-Provinz um Kapstadt grasen. Denn viele Farmer – das gibt auch Turnbull zu – sehen durchaus auch finanzielle Aspekte in dem enormen touristischen Potenzial der weltweit einmaligen, Quagga-ähnlichen Zebras.

«Es ist sicherlich möglich, einem Zebra die Streifen „wegzuzüchten“ – daraus entsteht dann allerdings kein Quagga, sondern lediglich ein streifenloses Zebra», meint auch der Afrika-Referent des World Wide Funds for Nature (WWF) Deutschland, Johannes Kirchgatter. Eine Züchtung nach optischen Gesichtspunkten mache aus Artenschutzsicht kaum Sinn, da sie mit dem ausgestorbenen Tier wenig zu tun: «Wenn man eine Ersatz-Art einführt, muss das wissenschaftlich gut begründet und begleitet werden, und dann geht es in erster Linie nicht ums Aussehen, sondern um die ökologische Funktion und Anpassung.» Solche Aktionen könnten höchstens das Bewusstsein schärfen für die Unersetzlichkeit und Unwiederbringlichkeit von Arten.

«Wir haben mittlerweile einen Bestand von insgesamt 200 Tieren», sagt March Turnbull vom Quagga-Projekt . Quagga – das ist der Name einer ausgestorbenen Zebra-Unterart. Es sah ein wenig aus wie ein Zebra, dem im Regen die aufgemalten Streifen abhandengekommen sind. Noch Ende des 17. Jahrhunderts zogen sie in großen Herden über Südafrikas Steppen.

Wie züchtet man dem Zebra die Streifen weg? Was ebenso absurd wie ehrgeizig klingt, ist die Kernfrage bei einem Experiment in Südafrika, das nach jahrzehntelangen Zuchtversuchen vor seinem erfolgreichen Abschluss steht.

Das könnte Sie auch interessieren

Vom Wind verweht: Weißkopfseeadler wieder gefunden

Ein vom Wind verwehter Weißkopfseeadler einer Falknerei in Heidelberg ist nach zwei Tagen im rund 20 Kilometer entfernten (…)

Streit um Mini-Schwein in Wohnung landet vor Gericht

Hannover (dpai) – Weil ein Mann ein Mini-Schwein in seiner Mietwohnung in Hannover hält, wollte seine Vermieterin ihn per (…)

Australien will Koalas besser schützen

Sydney (dpa) – In Australien sind die Koalas in Gefahr und werden in weiten Teilen des Landes ab sofort besser geschützt. In den (…)

Meeresschildkröte Lizzie ist wieder frei

Sydney (dpa) – Eine in Not geratene Meeresschildkröte ist in Australien monatelang von Tierschützern aufgepäppelt worden – (…)

Studie in Sambia: Viele Löwen haben Kugeln im Schädel

Johannesburg (dpa) – Es sind traurige Zahlen zu Attacken auf Wildtiere: Mehr als jeder vierte männliche, ausgewachsene Löwe in (…)

Krokodil in Indonesien nach sechs Jahren von Reifen befreit

Jakarta (dpa) – Es klingt wie aus einem «Crocodile Dundee»-Film: Ein Indonesier hat Medienberichten zufolge auf der Insel (…)