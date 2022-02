Streich froh für SC-Profi Schmid: «Er hatte schwer Corona»

Augsburg (dpa) – Trainer Christian Streich freute sich nicht nur über den Premierensieg seines SC Freiburg in Augsburg, sondern auch sehr über den ersten Startelfeinsatz von Jonathan Schmid in dieser Saison. Der 31 Jahre alte Fußball-Profi hatte lange unter den Folgen einer Covid-Erkrankung gelitten. «Schmid hatte schwer Corona. Es hätte mit Long Covid auch anders laufen können. Er war nach 55 Minuten kaputt, Er war platt, deswegen haben wir ihn ausgewechselt», sagte Streich nach dem 2:1 am Samstag über den Franzosen, den er auch aufgeboten hatte, weil Schmid früher für Augsburg spielte. Das Startelf-Comeback von Schmid sei eine schöne Sache: «Wir hatten große Sorgen um ihn.»

