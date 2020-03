Straubings Pokel als DEL-Trainer des Jahres ausgezeichnet

Neuss (dpa/lby) – Straubings Trainer Tom Pokel ist in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zum Trainer des Jahres gewählt worden. Der 52 Jahre alte Amerikaner wurde am Samstagabend fast drei Wochen nach dem abrupten Saisonabbruch bei einer virtuell durchgeführten Gala ausgezeichnet. Ursprünglich war die jährliche DEL-Veranstaltung für den 14. März in Wolfsburg geplant, aber aufgrund der Coronavirus-Pandemie abgesagt worden.

Pokel hatte die Straubing Tigers zur besten Hauptrunde ihrer Vereinsgeschichte geführt. Als Vorrunden-Dritter standen die Niederbayern davor, aussichtsreich um den Titel mitzuspielen, ehe die Saison aufgrund der Ausweitung des Coronavirus vorzeitig beendet worden war. Pokel, der seit 2017 Trainer in Straubing ist, verlängerte kürzlich seinen Vertrag bei den Tigers um ein Jahr für die kommende Saison. DEL-Trainer, DEL-Manager und -Kapitäne ebenso wie Experten und Fachjournalisten hatten nun für ihn gestimmt.

Zum «Verteidiger des Jahres» wurde Maury Edwards vom ERC Ingolstadt gewählt. Spieler und Stürmer des Jahres ist Nationalspieler Marcel Noebels von den Eisbären Berlin.