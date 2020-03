Straubing Tigers: weitere Saison mit Mouillierat und Mulock

Straubing (dpa) – Die Straubing Tigers haben ihre beiden Torjäger Kael Mouillierat und T.J. Mulock für eine weitere Saison an sich gebunden. Das Überraschungsteam der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verlängerte die Verträge der Stürmer um jeweils Jahr, wie am Mittwoch mitgeteilt wurde. Der frühere deutsche Nationalspieler Mulock und der kanadische Routinier Mouillierat kamen 2018 nach Niederbayern und entwickelten sich dort zu Leistungsträgern. Mit jeweils 14 Treffern sind sie nach Jeremy Williams (18) die torgefährlichsten Tigers. Straubing rangiert in der DEL-Tabelle kurz vor Ende der Hauptrunde auf Platz drei und hat das Heimspielrecht zum Playoff-Start sicher.