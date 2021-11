Nürnberg (dpa/lby) – Die Nürnberg Ice Tigers aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben vier Corona-Fälle in ihrem Team. Die (…)

München (dpa/lby) – Angesichts der weiter steigenden Corona-Zahlen hat das bayerische Kabinett am Dienstag die angekündigten (…)

Trotz Lockdowns starten einige Skigebiete in die Saison

Wien (dpa) – Eine Reihe von österreichischen Skigebieten will trotz des Lockdowns demnächst seine Lifte starten. So heißt es in (…)