Straubing Tigers verpflichten finnischen Torwart Karhunen

Straubing (dpa/lby) – Die Straubing Tigers haben sich auf der Position des Torhüters mit einem erfahrenen Finnen verstärkt. Die Niederbayern verpflichteten den 31 Jahre alten Tomi Karhunen, der in der neuen Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zusammen mit Sebastian Vogl das Goalie-Duo der Tigers bilden wird.

Karhunen war in seiner Karriere in der ost-europäischen Eliteliga KHL sowie in der Schweiz, Schweden, der Slowakei und seiner Heimat Finnland aktiv. Dabei gewann er insgesamt vier Meistertitel. Er ist der sechste Ausländer im 22 Spieler großen Kader der Straubinger.

