Straubing Tigers verlängern mit Eishockey-Profi Klein

Adrian Klein spielt auch in der kommenden Saison für die Straubing Tigers in der Deutschen Eishockey Liga. Der 19 Jahre alte Junioren-Nationalspieler geht nach der Vertragsverlängerung in seine vierte Spielzeit für die Niederbayern. In der vergangenen Saison absolvierte der Verteidiger 33 Partien für Straubing. «Wir freuen uns, dass er seinen Weg bei uns fortsetzen möchte und wir Adrian weiter fördern können», äußerte Straubings Sportchef Jason Dunham am Dienstag zur Weiterverpflichtung von Klein.