Straubing Tigers verlängern Eishockey-Verteidiger Daschner

Die Straubing Tigers können auch in der kommenden Spielzeit auf Verteidiger Stephan Daschner bauen. Der Club aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gab am Donnerstag die vorzeitige Vertragsverlängerung mit dem 34 Jahre alten Verteidiger bekannt. Daschner geht somit in seine sechste Saison beim niederbayerischen Verein.

Der Abwehrmann absolvierte für die Tigers bislang 205 DEL-Spiele und sieben Partien in der Champions Hockey League. «Daschi ist ein routinierter Verteidiger, der unser Spielsystem und unsere Mentalität bestens kennt. Er ist ein harter Arbeiter, der viel Erfahrung in das Team bringt und diese auch an unsere jüngeren Spieler weitergibt», erklärte Straubings Sportchef Jason Dunham.