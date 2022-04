Die Straubing Tigers aus der Deutschen Eishockey Liga können in dieser Saison nicht mehr auf Verteidiger Benedikt Schopper zurückgreifen. Wie der Verein am Montag mitteilte, hat sich der 37-Jährige im Auswärtsspiel Ende März gegen die Eisbären Berlin (6:3) eine Verletzung am Knie zugezogen. Diese hatte den Angaben zufolge «mehrere Bänderrisse am Unterkörper» zur Folge. Die Tigers bestreiten aktuell Playoff-Partien gegen die Adler Mannheim.