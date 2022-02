Straßer im ersten Garmisch-Slalom Sechster

Skirennfahrer Linus Straßer hat beim ersten der beiden Slalom-Weltcups in Garmisch-Partenkirchen den erhofften Podestplatz verpasst.

Der Münchner wurde beim deutschen Heimrennen Sechster. Sein Rückstand auf den Norweger Henrik Kristoffersen betrug 1,01 Sekunden. Zweiter wurde der Schweizer Loic Meillard (+0,14) vor dem Österreicher Manuel Feller (+0,51). Meillards Landsmann Tanguy Nef ging überraschend als Führender in den zweiten Durchgang, schied dann aber aus. Durch den Erfolg Kristoffersens gibt es nach sieben Slaloms dieser Weltcup-Saison bereits sieben unterschiedliche Sieger.

Die sechs weiteren deutschen Starter – darunter Alexander Schmid und Julian Rauchfuss, die mit Straßer vor einer Woche Olympia-Silber im Mixed-Teamevent geholt hatten – schafften es nicht in den zweiten Lauf. Am Sonntag steht am Gudiberg noch ein zweiter Slalom an.