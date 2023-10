Straßensperrungen: Bauarbeiten am Kreisverkehr in Schöneck

Schöneck ist ein beliebtes Ziel im Vogtland für Feriengäste. Dafür putzt sich die Stadt regelmäßig raus. Im Moment lässt sie einige Straßen erneuern. Ab heute erfolgen Bauarbeiten am Kreisverkehr Ferienpark. Deshalb sind einige Straßen bis zum 20. Oktober gesperrt. Eine Ampel regelt den Verkehr und Umleitungen sind ausgeschildert. Auch die Busse umfahren die Baustelle und fahren die Innenstadt nicht an. Der Schülerverkehr ist gewährleistet, es ergeben sich aber Änderungen im Fahrplan. Genaue Infos bekommt ihr auf euroherz.de. Im kommenden Jahr geht es dann an die Sanierung der anderen Hälfte des Kreisverkehrs.