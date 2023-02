In der Sparkasse Vogtland Arena in Klingenthal wurde gestern Geschichte geschrieben. Der Ukrainer Yevhen Marusiak holte zum ersten Mal (…)

Skispringen in Klingenthal: Erster COC-Sieg für die Ukraine

Das Staatliche Bauamt Bayreuth ist aktuell dabei, die Brücke der B303 in Marktredwitz über der Bahnlinie Weiden-Oberkotzau zu (…)

Selber Wölfe vs. EC Bad Nauheim: Keine Punkte für das Wolfsrudel

Auch an diesem Wochenende gab es für die Selber Wölfe in der DEL2 nichts zu holen. Nach der Heimniederlage am Freitag gegen die (…)