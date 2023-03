Straßensperrung in Fichtelberg-Neubau: Änderungen bei Bushaltestellen

Der Landkreis Wunsiedel will den öffentlichen Nahverkehr in nächster Zeit verbessern. Ab Mai wird es dazu eine Expressbusline zwischen Selb und Marktredwitz geben, und auch das On-Demand-Angebot „Fichtelflexi“ geht dann an den Start. Das Prinzip ist ähnlich wie beim Hofer Landbus. Auf der Buslinie 7603 kommt es ab heute in Fichtelberg allerdings erstmal zu Behinderungen. Die Gablonzer Straße ist nämlich voll gesperrt. Für die Haltestelle Neubau gibt es bis Ende Oktober eine Ersatzhaltestelle. Sie befindet sich vor dem Linksknick in die Fichtelseestraße. Die Haltestelle Fichtelberg Marienplatz entfällt in der Zeit komplett.