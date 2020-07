Straßenschilder: Hofer CSU-Fraktion mit Antrag

Die Hofer CSU-Fraktion stellt aktuell fleißig Anträge an Oberbürgermeisterin Eva Döhla. Sie fordert zum Beispiel einen WC-Verbund für die Stadt oder einen Trimm-Dich-Pfad. Worum geht’s im neuesten Antrag?

Um Straßenschilder. Genauer gesagt, um welche, die nicht für immer an Ort und Stelle stehen sollen. Aktuell würden vor allem in der Kernstadt viele Beschilderungen mit provisorischen Fußplatten stehen. Das sei zum einen eigentlich nur für kurzfristige Baustellen gedacht und zum anderen schade es in den Augen der CSU-Fraktion dem Stadtbild. Außerdem könnten Menschen leicht über die Fußplatten stolpern. Sie fordert deshalb, dass bei längeranhaltenden Baustellen die notwendige Beschilderung fest verbaut wird. 3 Monate sind dabei für die Antragsteller die entscheidende Marke.