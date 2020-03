Straßensanierung: Kreuzung in Bad Steben dicht

Auch wenn das öffentliche Leben wegen der Corona-Krise momentan weitgehend still steht, auf den Straßen ist doch noch einiges an Verkehr unterwegs. Und auch auf den Baustellen steht die Arbeit nicht still. In Bad Steben gibt es seit heute eine neue. Wer durch den Ort will, kann nicht über die Kreuzung Steinbacher Straße / Geroldsgrüner Straße fahren. Der Landkreis Hof lässt hier die Straße sanieren. Sie ist deshalb noch bis zum 9. April gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Zu den Kliniken kommt man aber weiterhin, heißt es aus dem Landratsamt.