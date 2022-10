Straßenlaternen brennen auch am Tag? Stadt Naila rüstet auf LED um

Sparen, sparen, sparen… Das ist aktuell wahrscheinlich das Motto bei jedem. Die Bürger in Naila sorgen sich ebenfalls um den Energieverbrauch. Bei der Stadtverwaltung kommen regelmäßig Anfragen rein, warum die Straßenbeleuchtung auch tagsüber brennt. Die Stadt teilt nun mit, dass es sich dabei nicht um Fehlschaltungen handle. Sie rüste derzeit alle Laternen auf moderne und sparsame LED-Technik um. Dafür sei es nötig, dass in einigen Teilbereichen auch tagsüber das Licht brennt. Durch die Umrüstung will die Stadt Naila jährlich rund 340.000 Kilowattstunden an Strom sparen. Das entspricht einer Einsparung von ca. 78 Prozent.