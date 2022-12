Straßenglätte in Oberfranken: Nur wenige Unfälle in der Euroherz-Region

Stellenweise waren heute Straßen und Gehsteige spiegelglatt. In der Euroherz-Region hat es zum Glück aber nur wenige Unfälle gegeben. Das teilt die Integrierte Leitstelle Hochfranken auf Euroherz-Anfrage mit. Demnach sind die Einsatzkräfte bisher zu 18 Sturzeinsätzen ausgerückt. Um die hat sich hauptsächlich der Rettungsdienst gekümmert, heißt es. Außerdem ist es zu einem Verkehrsunfall gekommen, da ist ein Auto in eine Leitplanke gerauscht. Verletzte hat es aber nicht gegeben.

Die Einsätze haben sich vor allem auf Stadt und Landkreis Hof beschränkt. Die ILS geht aber davon aus, dass es jetzt am Nachmittag nochmal zu Glätte auf den Straßen kommt. Deswegen der Appell an euch: Wenn’s nicht unbedingt nötig ist, lasst das Auto heute am besten stehen.