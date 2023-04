Straßenbau im Hofer Land: Die größten Maßnahmen im Überblick

Stellenweise ist die Fahrbahn schon marode, andernorts häufen sich die Unfälle. Das Staatliche Bauamt Bayreuth will die Straßen im Hofer Land dieses Jahr wieder ein Stück weiter auf Vordermann bringen. Die größten Maßnahmen zusammengefasst:

Die B173 bekommt zwischen der Anschlussstelle Hof-Ost und Ullitz bei Trogen eine neue Deckschicht. Die Arbeiten sollen voraussichtlich im September beginnen und einen Monat dauern. Und auch auf der B2 müsst ihr euch am Bahnübergang beim Studentenberg in Hof mal wieder auf Behinderungen einstellen. Dort wird ab dem Sommer ebenfalls eine neue Deckschicht aufgezogen. Ein weiteres großes Projekt ist die Staatsstraße (2198) zwischen Berg und Issigau. Dort will das Staatliche Bauamt die Fahrbahn auf fast vier Kilometern erneuern. Baubeginn ist nach aktuellen Informationen im August. Auf dem Plan stehen außerdem Felssicherungen, einige Geh- und Radwege sowie Brückeninstandsetzungen.