In München ist eine Straßenbahn mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Bei dem Unfall am Montag sei die Fahrerin der Straßenbahn verletzt worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Details zum Gesundheitszustand und dem Unfallhergang waren zunächst unklar. Nach Angaben des Sprechers lief der Einsatz am Morgen noch.