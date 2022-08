Straßenausbau zwischen Neu- und Kirchgattendorf: Bis zu 910.000 Euro Förderung erwartet

Für 2,25 Millionen Euro soll die Verbindungsstraße zwischen Neugattendorf und Kirchgattendorf im Landkreis Hof ausgebaut werden. Weil der Ausbau zu einer Verbesserung der Verkehrsverhältnisse im Landkreis beitragen würde, will der Freistaat Bayern das Projekt mit bis zu 910 Tausend Euro fördern. Das hat Christian Bernreiter, Bayerischer Staatsminister für Wohnen, Bau und Verkehr, dem Hofer CSU-Landtagsabgeordneten Alexander König in einem Schreiben mitgeteilt. König hatte sich zuvor an Staatsminister Bernreiter gewandt und darum gebeten, die Förderfähigkeit des Bauprojekts zu prüfen.