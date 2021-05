Straßenarbeiten bei Bobengrün: Staatsstraße ab heute gesperrt

Die meisten von uns arbeiten momentan sowieso im Homeoffice und können deshalb Straßensperrungen gelassen hinnehmen. Manchmal muss man aber trotzdem raus – seit heute gibt es etwas im Frankenwald zu beachten. Die Staatsstraße zwischen Bobengrün und Thierbach bekommt eine neue Fahrbahndecke. Das nutzt das Staatliche Bauamt Bayreuth auch gleich und lässt noch einen Übergang für Fußgänger und Radfahrer am Ortseingang von Bobengrün bauen. Die Straße ist deshalb in den kommenden vier Wochen voll gesperrt. Die Umleitung führt über Bad Steben. An der Kreuzung kann es auch immer mal wieder zu kurzen Sperrungen kommen, schreibt das Staatliche Bauamt. Dann soll eine Ampel den Verkehr regeln.