Straßenabschnitte gesperrt: Bauarbeiten im Vogtlandkreis

Die Sommerferien werden gerne für Straßenbauarbeiten genutzt. So ist es ab heute (MO) auch im Vogtland. In einigen Bereichen werden die Fahrbahn-Oberflächen erneuert. Los geht’s in Reichenbach. Wenn das Wetter mitspielt, können die gesamten Arbeiten bis Freitag abgeschlossen sein. Weitere Streckenabschnitte befinden sich in Plauen, Adorf und Falkenstein. Die betroffenen Abschnitte sind jeweils zwischen sechs und acht Stunden für den Verkehr voll gesperrt.

Bereich SM Reichenbach

K 7812 Wolfspütz-Perlas

Bereich SM Plauen

K7855 Kemnitz – Dehles

K 7871 Oberpirk – Drochaus

Bereich SM Adorf

K7849 Abzweig Alt Saalig – Schöneck

K 7838 Ortsdurchfahrt Schöneck

Bereich SM Falkenstein

K 7806 Theuma – Mechelgrün

K 7829 Auerbach Badstraße