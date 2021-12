Straße gesperrt: Schwerer Unfall in Rehau mit Verletzten

Einen schweren Unfall hat es heute in Rehau gegeben. Auf der Berliner Allee, die zur B289 gehört, sind zwei Fahrzeuge kollidiert. Laut Polizeipräsidium Oberfranken missachtete ein Autofahrer an der Kreuzung Berliner Allee die Vorfahrt eines querenden Kleinwagens. Bei dem schweren Unfall gab es sechs Verletzte, die in Krankenhäuser gebracht wurden. Unter den Verletzten ist laut Polizeipräsidium auch eine 77-jährige Frau, die beim dem Unfall schwerste Verletzungen erlitten hat. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die Straße war längere Zeit vollständig gesperrt.