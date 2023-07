Straße für Stunden gesperrt: Lkw kracht mit Kipper gegen Brücke

Autofahrer brauchen bei Tirschenreuth in der Oberpfalz viel Geduld.

Am Nachmittag hat sich ein folgenschwerer Verkehrsunfall auf der B15 ereignet, schreibt die Tirschenreuther Polizei. Ein 59-Jähriger ist mit seinem Lkw die Bundesstraße von Tirschenreuth herkommend in Richtung Pilmersreuth an der Straße gefahren. Aus bislang unbekannten Gründen hat der Fahrer den Kipper seines LKW nicht ordnungsgemäß eingefahren. Deswegen ist der mit voller Wucht gegen eine Brücke gefahren. Der Fahrer kam verletzt ins Krankenhaus. Der Schaden an der Brücke und dem LKW ist erheblich aber laut Polizei noch nicht bezifferbar. Die Bundesstraße musste für mehrere Stunden komplett gesperrt werden, so die Polizei. Die Feuerwehr leitete den Verkehr um.