Strahlenschutz-Training im Fichtelgebirge: Hubschrauber-Messungen bis Donnerstag

Wenn ihr im östlichen Teil des Fichtelgebirges wohnt, müsst ihr euch darauf einstellen, dass in den nächsten Tagen immer wieder Hubschrauber am Himmel unterwegs sein werden. Dabei handelt es sich um ein Strahlenschutz-Training des Bundesamtes für Strahlenschutz (BfS). Die Fachleute des BfS trainieren dabei, aus etwa 90 Metern Höhe die Radioaktivität am Boden zu messen. Es wird auch ein Hubschrauber der Bundespolizei im Einsatz sein. Die Messflüge finden von heute (27.09.) bis Donnerstag (29.09.) jeweils zwischen 8 und 16 Uhr statt. Innerhalb des Messgebiets liegen unter anderem die Orte Selb, Thierstein, Höchstädt im Fichtelgebirge und Thiersheim.

Das BfS und die Bundespolizei führen regelmäßig solche Hubschrauber-Messungen durch, um jederzeit auf einen realen Einsatz vorbereitet zu sein.