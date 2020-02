Strafbefehl wegen Erschleichens von Leistungen ignoriert – Freund wendet im letzten Moment Gefängnisstrafe ab

Eine Streife der Bundespolizeiinspektion Selb hat am Samstagnachmittag an der Rastanlage Frankenwald-West einen Deutschen kontrolliert. Die Überprüfung des 26-Jährigen im polizeilichen Fahndungssystem ergab, dass die Staatsanwaltschaft Berlin seit einem Monat mit Haftbefehl nach ihm suchen ließ. Der Mann hatte einen Strafbefehl wegen Erschleichens von Leistungen nicht bezahlt. Da er auch bei der Kontrolle nicht in der Lage war, die Geldstrafe in Höhe von 540 Euro zu begleichen, sollte er für mehr als einen Monat ins Gefängnis gebracht werden. Nach einem Telefonat mit einem Bekannten zahlte jedoch dieser für den Verurteilten den geschuldeten Geldbetrag bei einer Polizeidienststelle in Berlin ein. Dadurch konnte er die dem 26-Jährigen drohende Gefängnisstrafe abwenden und der säumige Zahler durfte seine Weiterreise nach München fortsetzen.