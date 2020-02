Storchenpaar Urs und Ursula richtet sich auf Rathausdach ein

Isny (dpa/lsw) – Sie haben sich ein illustres Plätzchen ausgesucht: In einem Nest mitten auf dem Rathausdach in Isny (Kreis Ravensburg) hat sich ein Storchenpaar niedergelassen. Es handle sich dabei um Urs und Ursula, sagte die Storchenbeobachterin Ulrike Maruszczak am Dienstag. Nach Angaben der Storchenbeauftragten des Landes Baden-Württemberg, Ute Reinhard, sind die beiden Vögel damit auch nicht zu früh dran. «Das ist jetzt die normale Zeit», sagt Reinhard. Allerdings seien bei der nächsten Schön-Wetter-Periode noch einige Störche mehr zu erwarten.

Aber was, wenn in den nächsten Wochen noch mal ein Kälteeinbruch kommt? «Das macht den erwachsenen Tieren nichts aus», sagte Reinhard. «Sie halten sogar Temperaturen bis minus 25 Grad aus.» Zudem könnten die Störche auch ein paar Tage ohne Fressen zurecht kommen. Schwieriger wäre es, wenn zu einem späteren Zeitpunkt schon Jungtiere da seien – vor allem, wenn diese dann schon zu groß seien, um im Nest unter den Elterntieren Schutz zu finden.