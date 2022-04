Stoppt den Krieg: Ostermarsch in Hof

Kürzlich haben hunderte Schüler in der Hofer Innenstadt mit einer Menschenkette ein Zeichen für den Frieden in der Ukraine gesetzt. Heute findet aus diesem Grund ein Ostermarsch statt. Die Auftaktveranstaltung ist um 11 Uhr vor der Marienkirche. Anschließend gibt es eine Demonstration am Wittelsbacher Park. Die Veranstalter verurteilen den völkerrechtswidrigen Krieg Russlands in der Ukraine. Er verursache unsägliches Leid und verwüste das Land. Es drohe sogar eine Eskalation bis hin zum Atomkrieg, heißt es in der Erklärung. Damit müsse endlich Schluss sein.