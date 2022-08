Stoppelfeld angezündet: Landwirt fährt einfach davon

Zum Wochenende soll der lang ersehnte Regen endlich kommen. Bis dahin ist jeder Funke in der Natur jedoch brandgefährlich.

Einem Landwirt war das gestern Nachmittag aber egal. Er hat sein Stoppelfeld bei Hüttung angezündet, um es einzuackern. Den Rauch hatte ein Zeuge in Selbitz bemerkt und die Einsatzkräfte verständigt.

Die Feuerwehr hat den Landwirt nochmal auf die extrem hohe Brandgefahr in Verbindung mit der Hitze und dem Wind hingewiesen. Das hat der Mann nicht eingesehen und ist mit seinem Traktor einfach davongefahren. Dabei haben die Feldränder noch leicht gebrannt. Die Feuerwehr hat alles gelöscht. Das Davonfahren hat nichts gebracht, den Landwirt wird demnächst eine Anzeige zuhause erreichen.