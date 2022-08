Stopp von verkaufsoffenen Sonntagen? Handelsverband Bayern wehrt sich gegen Ver.di-Forderung

Durch die Stadt bummeln und Kleidung einkaufen obwohl Sonntag ist – das ist morgen (28.08.) auch wieder in Marktredwitz möglich. Um Energie zu sparen sollten solche verkaufsoffene Sonntage aber abgeschafft werden – das fordert die Gewerkschaft ver.di Oberfranken Ost. Für den Handel in Bayern wäre das aber fatal, kritisiert Bernd Ohlmann, Pressesprecher des Handelsverbands Bayern.

Neben der Energie-Krise machen den Geschäften in der Region auch nach wie vor die Auswirkungen von Corona zu schaffen. Deswegen seien Marketing-Aktionen wie verkaufsoffene Sonntage gerade in der jetzigen Zeit von besonderer Bedeutung für die Händler, so Ohlmann weiter.